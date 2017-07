Royaume-Uni : trois choses à savoir à propos du documentaire événement sur Lady Diana

C'est un documentaire exceptionnel que s'apprête à diffuser la chaîne ITV, au Royaume-Uni, lundi 24 juillet. Dans Diana, notre mère : sa vie et son héritage, les proches de la célèbre princesse britannique se confient sur sa mort tragique, survenue le 31 août 1997. Pour la première fois, les deux fils de Lady Di, Harry et William, rompent le silence sur le décès de leur mère, près de vingt ans après le drame. Et parlent librement, ensemble, de celle qui fut une icône au Royaume-Uni et dans le monde entier. Franceinfo revient sur ce qu'il faut retenir de ce documentaire événement.

La dernière conversation de Harry et William avec leur mère dévoilée

On ne le savait pas, mais les enfants de Diana lui ont parlé le jour de sa mort. "C’était elle qui parlait depuis Paris, je ne peux pas vraiment me rappeler ce que j’ai dit (…) mais je regretterai probablement tout le reste de ma vie que cet appel eut été si court", souffle ainsi le plus jeune prince, Harry.

Au moment du drame, les deux princes, eux, se trouvaient à Balmoral, la résidence de la reine Elisabeth II, en Ecosse. William avait alors raconté à sa mère les "très bons moments" qu’ils y passaient. "Harry et moi étions dans la précipitation pour dire au revoir, pour lui dire 'à bientôt'… Si j’avais su ce qui allait se passer, évidemment je n’aurais pas été si blasé, a précisé William à ITV. Mais cet appel me reste toujours à l’esprit, beaucoup."

Des photos exclusives rendues publiques

Ce sont des documents rares. En plus de témoignages exclusifs, le documentaire présente des photos de Lady Di et de ses fils qui proviennent directement de l'album personnel de la princesse. Kensington Palace en a dévoilé cinq sur son compte Twitter.

The Duke and Prince Harry are pleased to share 3 photographs from the personal photo album of the late Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/mUhzQB08TV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 juillet 2017

The Duke and Prince Harry are pleased to share two more family photographs from the late Diana, Princess of Wales' personal photo album. pic.twitter.com/sup8MGbNfD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 juillet 2017

Le prince William l'imagine en grand-mère

Quelle grand-mère aurait été Lady Di ? C'est l'une des questions abordées dans le documentaire avec le prince William, père de Georges et Charlotte. "Je parle constamment de mamie Diana, explique le prince William dans l’interview. On a des photos d’elle partout dans la maison et on parle d’elle, de ce qu’elle a fait. C’est difficile bien sûr parce que Catherine (Kate) ne la connaît pas, elle ne peut pas m’aider pour ça."

Quand je couche Georges ou Charlotte, je leur parle d’elle et j’essaie de leur rappeler qu’ils ont deux grand-mères dans leur vie. Il est important qu’ils sachent qui elle était le prince William à ITV

Pour autant, le prince William juge que sa mère aurait été légèrement envahissante : "Ça serait un cauchemar en terme de grand-mère. Elle adorerait les enfants, c’est sûr, mais ce serait un cauchemar absolu ! Elle viendrait tout le temps les voir, probablement à l’heure du bain".