Royaume-Uni : première sortie pour Elizabeth II depuis son "gros rhume"

Elle va mieux. La reine Elizabeth II a effectué, dimanche 8 janvier, sa première sortie publique alors qu'un "gros rhume", selon la terminologie employée par Buckingham Palace, l'a contrainte à annuler plusieurs événements ces dernières semaines.

Vêtue d'un ensemble bleu roi, la reine est arrivée à l'église de St Mary Magdalene près de sa résidence royale de Sandringham (est de l'Angleterre) en voiture, en compagnie de son mari Philip.

Absente au service religieux de Noël

Avant Noël, Elizabeth II et son époux avaient retardé d'une journée leur départ pour Sandringham où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année, à cause d'un gros rhume, avait annoncé le palais. Ensuite, elle n'avait pas pu assister au service religieux de Noël, une première pour la monarque qui a eu 90 ans en avril. Elle n'avait pas non plus pu assister dimanche dernier au service de la nouvelle année à Sandringham.

Elle est "sur pieds" et traite ses affaires courantes, avait cependant précisé une source proche du palais, alors que des inquiétudes commençaient à se faire jour sur son état de santé.