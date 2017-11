Royaume-Uni : la reine Elizabeth II et le prince Philip fêtent leurs 70 ans de mariage

C'est un nouveau record pour la reine, déjà doyenne des monarques du monde. La reine Elizabeth II et le prince Philip célèbrent leurs 70 ans de mariage, lundi 20 novembre, devenant ainsi le premier couple britannique régnant à fêter des noces de platine.

Elizabeth II et le prince Philip célébreront leurs noces de platine en famille, au château de Windsor, lundi. Les cloches de l'abbaye de Westminster à Londres (Royaume-Uni), où ils se sont mariés le 20 novembre 1947, résonneront pour leur rendre hommage.

A l'occasion de l'événement, le palais de Buckingham a dévoilé plusieurs photographies du couple, prises au début du mois de novembre dans le salon blanc du château de Windsor, par le photographe britannique Matt Holyoak.

To mark The Queen and The Duke of Edinburgh's 70th Wedding Anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com/Jl6elndhFe — The Royal Family (@RoyalFamily) November 18, 2017

The portraits of Her Majesty and The Duke were taken by British photographer Matt Holyoak of Camera Press, in the White Drawing Room at Windsor Castle earlier this month. (2/3) pic.twitter.com/YFUyp8azJJ — The Royal Family (@RoyalFamily) November 19, 2017

Sur l'une de ces photos, la reine d'Angleterre porte une robe crème qu'elle avait déjà revêtue lors de ses noces de diamant, il y a dix ans. Elizabeth II arbore également une broche en or jaune, rubis sculpté et diamant, offerte par son époux en 1966.

La poste britannique, Royal Mail, a également sorti une série de six timbres en noir et blanc représentant le couple lors de leurs fiançailles, au cours de leur mariage et de leur lune de miel.

Record de longévité

Montée sur le trône à l'âge de 25 ans, en 1952, Elizabeth II a célébré 65 ans de règne cette année. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, affiche pour sa part le record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni. Le couple a traversé sept décennies, dont la plus éprouvante fut sans doute les années 1990 avec le divorce de trois de leurs enfants et la mort tragique, en 1997, de la princesse Diana.

Ils ont eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. La naissance du sixième, troisième enfant de William et Kate, est prévue pour le mois d'avril. "C'est mon roc", a déjà déclaré la reine à propos de son époux. "Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine", a affirmé pour sa part le prince Philip.

Le duc d'Edinbourg a pris sa retraite cet été, à l'âge de 96 ans. Ce dernier a honoré plus de 22 000 engagements au fil des années, et prononcé près de 5 500 discours. De son côté, Elizabeth II, 91 ans, passe progressivement le relais à son fils Charles, 69 ans.