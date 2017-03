Royaume-Uni : l'étrange rire de Theresa May inspire les internautes

L'image, capturée lors de la séance de questions au gouvernement organisée mercredi 8 mars, a fait le tour du monde. La Première ministre britannique, Theresa Ma, a éclaté d'un rire nerveux en pleine Chambre des communes, alors que le travailliste Jeremy Corbyn mettait en cause ses capacités à diriger le pays.

WHAT THE HELL WAS THAT pic.twitter.com/M8OB2y40vo

Ce curieux rire accompagné d'un mouvement d'épaules frénétique a fait réagir les internautes britanniques. Certains ont cru y voir une ressemblance avec un "chat se préparant à cracher une boule de poils", tandis que d'autres estimaient que la Première ministre avait un air de méchant de dessin animé qui se préparerait à "évoluer dans sa forme finale".

Très vite, de nombreux détournements ont été réalisés. Avec plus ou moins de goût.

Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs #Budget2017 pic.twitter.com/HJdIvR2hJo