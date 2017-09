Royaume-Uni : arrestation de quatre présumés néonazis suspectés de préparer des attentats

Quatre hommes soupçonnés de préparer des attentats et qui appartiendraient à un mouvement néonazi interdit en décembre ont été arrêtés mardi 5 septembre dans les West Midlands (Royaume-Uni), a annoncé la police de cette région.

Les quatre hommes, âgés de 22 à 32 ans, sont "soupçonnés d'avoir préparé (...) des attaques terroristes" sur le territoire britannique, a précisé la police dans son communiqué. Membres présumés du mouvement néonazi National Action, ils faisaient l'objet d'une surveillance policière.

Des perquisitions aux domiciles des suspects sont en cours. Les quatre hommes vivaient dans différents endroits du Royaume-Uni : Birmingham, Powys (pays de Galles), Ipswich et Northampton.

Four men have been arrested today on suspicion of terrorism offences. READ more: https://t.co/8l4vgvuDyF pic.twitter.com/WjMBXofeD5