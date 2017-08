Pourquoi un café de Londres s'est-il transformé en mémorial pour Lady Di ?

La mort accidentelle de Lady Di, le jeudi 31 aout 1997, suscite toujours une vive émotion. Vingt ans après sa disparition, les Britanniques se souviennent en déposant des fleurs et des messages devant les grilles de Kensington Palace, où résidait la princesse de Galles. À proximité, le café Diana s'est transformé depuis longtemps en un lieu d'hommage perpétuel.

Le reportage à Londres d'Antoine Giniaux au Café Diana --'-- --'--

Sur des photos affichées sur les murs de son café, Fouad Fatah, rayonnant, pose aux côtés de la princesse Diana. Le commerçant n’a pas beaucoup changé en 20 ans, mais le 31 août 1997, il a définitivement perdu son sourire. Ses souvenirs sont intacts : "Ce jour-là, je suis venu très tôt au travail. Dans la rue, je voyais des gens avec des fleurs. J’ai demandé ce qui se passait, on m’a dit 'Diana est morte'. Et j'ai répondu : 'mais c’est qui Diana' ?" Fouad Fatah ne pouvait croire qu'il était question de "sa" princesse et il évoque un choc, dont il ne s'est jamais remis. C'est que son histoire personnelle et sa vie professionnelle sont liées à Lady Di.

Une princesse et ses enfants à la porte du café

En 1989, ce Libanais s'installe à Londres pour vendre des kebabs. Pour attirer les visiteurs, il choisit d'appeler son établissement Café Diana. Trois jours plus tard, il voit la princesse sur le pas de la porte. "Lady Di est venue nous féliciter. On était tellement heureux. À partir de ce jour-là, elle a commencé à venir régulièrement. Elle amenait ses enfants avec elle, pour le petit-déjeuner", raconte le commerçant en soulignant ses engagements et ses combats.

Lady Di n’est pas allée au Hilton. Elle venait voir les petites entreprises, les sans-abri, les gens qui avaient besoin d’aide. Elle était le vrai visage de la famille royale. Fouad Fatah, patron du Café Diana à Londres à franceinfo

Au milieu des photos, des hommages, des fleurs et des touristes, le café est devenu au fil des années une sorte de mémorial, où se retrouvent plusieurs dizaines d’habitués. "C’est toujours charmant de voir ces photos. C’était probablement la personne que l’on pouvait aimer le plus dans la famille royale", explique une cliente. Pour justifier l'émotion toujours intense, son voisin ajoute que chacun peut dire exactement où il était ce jour-là, le jour de la mort de la princesse. Lui-même se souvient du parfum des fleurs que transportaient les passagers du métro, en larmes.

Les fils de Lady Di, Harry et William, ne sont jamais revenus au Café Diana. Mais Fouad Fatah espère qu'un jour ils lui feront la surprise de pousser la porte, comme l'avait fait leur mère.