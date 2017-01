Musique : The xx, retour éclatant

Son obsédant et rythme inquiétant. Voici comment se présente dès le premier morceau - Dangerous - le nouvel album de The xx, I See You, qui sort vendredi 13 janvier. Les deux voix, celles de Romy Madley Croft et d'Oliver Sim, s'emmêlent comme avant, portées par la production de Jamie Smith. Enregistré au Texas, en Islande, à Los Angeles ou encore à Londres, I See You marque en quelque sorte la fin de l'adolescence pour le groupe anglais, entré de plain-pied dans la vingtaine.

Nous avons grandi (...) On n’a plus besoin de se cacher derrière cette imagerie nocturne, sombre. C’est beaucoup plus frontal Oliver Sim, chanteur de The xx

Depuis 2012 et l'album Coexist, les liens s'étaient distendus par la force des choses. Jamie, gardant le suffixe "xx", a connu un immense succès avec son premier album solo, In Colour, forcé de grandir lui aussi loin de ses amis.

C’est seulement maintenant que nous sommes de nouveau ensemble que nous réalisons à quel point notre amitié et solide. C’est ce qui rend le groupe aussi fort Jamie Smith, membre du groupe The xx

Sensuel et lumineux, ce nouvel album apporte une nouvelle pierre à l'édifice The xx. Résultat de l'ouverture au monde d'un groupe ayant toujours fonctionné dans l'ombre, en vase clos, et qui désormais s'est ouvert un peu. Le jeu en valait la chandelle : I See You n'est rien moins qu'un diamant pop, un enchevêtrement de sons et de textures, l'œuvre d'un groupe toujours aussi créatif et excitant.

The xx, I See You (Young Turks Recordings). Album disponible. En concert le 15 février au Zénith de Paris, et le 21 Halle Tony Garnier à Lyon.