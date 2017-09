McDonald's face à la première grève de son histoire au Royaume-Uni

C'est une première. La chaîne de restauration rapide McDonald's connaît, lundi 4 septembre, la première grève de son histoire au Royaume-Uni. Le conflit porte sur des salaires jugés trop modestes, les conditions de travail et la sécurité de l'emploi, avec l'utilisation de contrats "zéro heure" qui ne garantissent aucun horaire et donc aucune rémunération fixe à l'employé. Ce mouvement social est porté par le syndicat du secteur de la restauration, Bakers, Food and Allied Workers Union (BFAWU), et concerne deux restaurants situés à Cambridge et Crayford, dans l'est de l'Angleterre.

Une quarantaine de salariés participent à cette grève et un rassemblement s'est déroulé aux abords de Westminster, où siège le Parlement britannique. Les salariés demandent un revenu d'au moins 10 livres de l'heure et une plus grande sécurité dans le nombre d'heures travaillées. "Depuis trop longtemps, les travailleurs dans les chaînes de restauration rapide comme McDonald's ont à subir de mauvaises conditions de travail, des réductions drastiques dans le nombre d'heures travaillées et même du harcèlement sur leur lieu de travail", a lancé le président du BFAWU, Ian Hodson, lors d'un piquet de grève à Cambridge.

Un mouvement soutenu par le Labour

Ce mouvement de grève a par ailleurs reçu le soutien du parti travailliste de Jeremy Corbyn, le leader du principal parti d'opposition estimant que les exigences des salariés "sont justes et doivent être entendues". Le ministre des Finances du cabinet fantôme de l'opposition travailliste, John McDonnell, interrogé par l'agence de presse PA, a quant à lui demandé à McDonald's "de se mettre autour de la table, reconnaître le syndicat et écouter le personnel".

McDonald's a de son côté relevé que la grève ne concernait que 14 personnes, soit une infime minorité de ses effectifs, et portait sur ses récentes propositions sur les contrats de travail. Le groupe avait annoncé en avril que ses travailleurs auraient désormais la possibilité d'opter pour un contrat flexible, choisi par la majorité des employés, ou pour un contrat stable avec un minimum d'heures garanties. "McDonald's et ses franchises ont mis en place trois hausses de salaires depuis avril 2016, ce qui a augmenté le salaire moyen horaire de 15%", se défend un porte-parole du groupe.