DIRECT. Londres : l'incendie dans une tour d'habitation de 27 étages a fait "plusieurs morts", selon les pompiers

Ce qu'il faut savoir

Deux cent pompiers luttent, mercredi 14 juin, contre un incendie spectaculaire qui ravage une tour d'habitation de 27 étages dans l'ouest de Londres (Royaume-Uni). On compte déjà au moins 30 blessés et "plusieurs morts", selon les pompiers.

Important déploiement de secours. "Evénement majeur à la Grenfell Tower à Kensington. 40 camions à incendie et 200 pompiers sur place", a tweeté le maire de Londres, Sadiq Khan, à l'aube.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates.