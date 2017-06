VIDEO. Royaume-Uni : quand Jeremy Corbyn rate son "high five" et touche la poitrine d'une collègue

Il a infligé un revers à Theresa May aux élections législatives britanniques. Le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a célébré les bons scores de son camp à Londres, le vendredi 9 juin. Mais Jeremy Corbyn a tout de même passé un moment plus qu'embarassant.

Alors qu'il félicitait Emily Thornberry, élue dans la circonscription d'Islington South et Finsbury, Jeremy Corbyn a essayé de lui taper dans la main. Une tentative ratée, puisque celle-ci avait déjà retiré la sienne. Le "high five" de Jeremy Corbyn a donc fini... sur la poitrine de sa collègue.

"Moment gênant" ou encore "pire/meilleur high five de tous les temps". Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont beaucoup amusés de la séquence.

Ce moment gênant où Jeremy Corbyn rate son high five et tape dans les seins de la ministre #UKElection2017 pic.twitter.com/kGK1ojJows

Corbyn with the worst/greatest high five of all time#BBCelection #GE2017 #GeneralElection pic.twitter.com/RlqiKtrFI7