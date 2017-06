VIDEO. Législatives britanniques : comme promis, il mange un livre après le bon score des travaillistes

Matthew Goodwin est un homme de parole et ne craint pas le ridicule. Ce Britannique, professeur en sciences politiques, ne croyait pas du tout en un bon score des travaillistes, emmenés par Jeremy Corbyn, lors des élections législatives britanniques. Le 27 mai dernier, sur Twitter, il s'était donc lancé un défi : "Je le dis tout haut. Je ne pense pas que le Labour, sous Corbyn, obtiendra 38%. Je serai heureux de manger mon nouveau livre sur le Brexit le cas échéant."

I'm saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do — Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) 27 mai 2017

Pas de chance pour lui : le Labour a obtenu bien plus que ce qu'il prévoyait, en l'occurrence 40,3% des suffrages, vendredi 9 juin, selon les résultats des élections législatives britanniques. Aussitôt les résultats annoncés, de nombreux internautes ont donc rappelé sa promesse à Matthew Goodwin.

matthew, you should eat the book — Hussein Kesvani (@HKesvani) 9 juin 2017

"Matthew, tu dois manger ton livre."

okay, now that the political dust has settled, let's focus on the big issue: is he allowed dipping sauce or does he have to eat the book dry — Dan Douglas (@dandouglas) 9 juin 2017

"Okay, maintenant que le nuage politique s'est installé, recentrons-nous sur cette vraie question : est-il autorisé à le tremper dans la sauce ou doit-il manger son livre à sec ?"

Il a mâché ses mots en direct à la télé

Et contre toute attente, le professeur en sciences politiques ne s'est pas dégonflé. Invité de la chaîne Sky News pour parler de son tweet et des résultats, Matthew Goodwin a joint le geste à la parole en arrachant puis en mâchant une des pages de l'ouvrage Brexit : pourquoi le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne, en direct. Une séquence qui a fait rire le présentateur, mais qui ne montre pas s'il s'est ensuite attaqué à la couverture.