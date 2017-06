"Le Royaume-uni est résolu à faire face à l'adversité", affirme la reine Elizabeth dans son message d'anniversaire

L'heure n'est pas à la fête. Comme chaque deuxième samedi du mois de juin, le Royaume-Uni célèbre l'anniversaire officiel du souverain. Mais dans un communiqué publié samedi 17 juin, la reine Elizabeth rend hommage à la fois aux victimes des attentats de Londres et de Manchester (Royaume-Uni), et à celles de l'incendie de la tour Grenfell à Londres.

La reine Elizabeth II et son petit-fils, le prince William, ont d'ailleurs rendu visite, vendredi matin, aux sinistrés de la tour de logements sociaux incendiée, à Londres, dans un centre qui leur sert d'abri provisoire.

"De terribles tragédies"

"Aujourd'hui est traditionnellement une journée de célébration. Cette année néanmoins, il est difficile d'échaper à un état d'esprit sombre. Dans les derniers mois, le pays a été témoin d'une succession de terribles tragédies", écrit la reine dans un communiqué.

"En tant que nation, nous continuons de penser et de prier pour ceux qui ont été directement touchés par ces évènements. Durant des visites récentes à Manchester et Londres, j'ai été profondément frappée par les initiatives spontanées des gens, à travers le pays, pour apporter du réconfort et de l'aide à ceux qui en ont désespérément besoin", poursuit-elle. "Le Royaume-uni est résolu à faire face à l'adversité", conclut le communiqué.