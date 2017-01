VIDEO. Le "coup du scorpion" d'Olivier Giroud, "une forme d'art" pour Arsène Wenger, son entraîneur

"Olivier Giroud a réalisé un but incroyable", titre The Sun. "Coup de pied de l'âne ou coup du scoprion : la volée d'Olivier Giroud est hors norme", renchérit le quotidien britannique The Guardian. La presse anglaise est unanime, au lendemain de la performance en Premier League d'Olivier Giroud face à Crystal Palace, dimanche 1er janvier à l'Emirate Stadium. L'international français a réalisé un "coup du scorpion", permettant à Arsenal de s'imposer 2-0.

Après ce qui restera sans doute comme l'un des plus beaux buts de sa carrière, et peut-être le plus beau de 2017, les réseaux sociaux s'emballent. On y voit par exemple, des photos de scorpions avec la tête du footballeur français.

"Coup du scorpion", késako ?

Dimanche, Olivier Giroud était face au but dans la surface de réparation, en déséquilibre avant, quand il a pris la balle de l'extérieur du talon. Résultat, le talon est passé au-dessus de sa tête, d'où le "coup du scorpion", avant de toucher la barre transversale et de rentrer dans la cage de Heenessey, le gardien de Crystal Palace.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! Olivier Giroud vous souhaite la bonne année EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) January 1, 2017

Personne n'oubliera ce but d'olivier Giroud Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal

Le but de l'attaquant tricolore ressemble à un mouvement d'art martial ou de danse. L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, est admiratif : "Vous ne pouvez pas travailler ça à l'entraînement, c'est un réflexe. Olivier a ce genre de réflexe et il a transformé ce but en une forme d'art" a expliqué l'entraîneur dans la conférence de presse d'après-match. Ce but c'est "de l'art en raison de l'effet de surprise, de la spontanéité, de la beauté du mouvement" a ajouté Arsène Wenger avant de conclure : "On se rappelle de chaque attaquant en fonction de deux ou trois buts, et celui-ci restera à jamais associé à Olivier Giroud".

De René Higuita à Olivier Giroud

Même s'il fait le buzz, Olivier Giroud n'est pas le premier joueur à réaliser ce "coup du scorpion". Lors du Boxing Day, mardi 26 décembre, l'arménien Henrikh Mkhitaryan a signé un des buts de l’année 2016 pour Manchester United, qui s'est imposée 3-1 contre Sunderland.

Zlatan Ibrahimovitch en avait également signé un contre Bastia, lorsqu'il était au PSG. Mais le "coup du scorpion" le plus célèbre reste sans doute celui du gardien de but René Higuita, en 1995. Le Colombien était sur sa ligne lors d'un match amical contre l'Angleterre. Au lieu de prendre la balle avec ses mains, il avait boxé le ballon avec ses deux pieds, dans son dos.