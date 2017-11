L'un des meilleurs joueurs de Scrabble au monde interdit de jouer après avoir triché

Sa punition compte triple. L'un des meilleurs joueurs de Scrabble au monde et ancien champion national du Royaume-Uni, Allan Simmons, a été interdit de jouer pendant trois ans après avoir été accusé de tricherie. Comme le rapportent plusieurs médias anglo-saxons mardi 14 novembre, Allan Simmons a été surpris par plusieurs joueurs en train de remettre des lettres dans le sac de pioche, pour en choisir de meilleures, ce qui est formellement interdit par les règles du jeu.

C'est un petit séisme dans le monde du Scrabble. Comme le rappelle le Washington Post (en anglais), l'Ecossais de 60 ans a coécrit chaque édition du Official Scrabble Words et a récemment écrit un guide, Scrabble Trainer, publié par HarperCollins. Il a travaillé comme expert sur le jeu télévisé britannique "Countdown" et a écrit une chronique de Scrabble pour le Times. Il a même quitté son poste de chef de projet informatique pour devenir un consultant Scrabble à temps plein.

"Je vais surmonter ce problème"

Il a été dénoncé pour la première fois cet été par Lewis Mackay, un joueur de 32 ans. Dans un post sur Facebook publié le 8 novembre, il raconte qu'il a vu Allan Simmons tricher à plusieurs reprises. Lewis Mackay a signalé les faits à l'Association des joueurs de Scrabble britannique, qui a enquêté sur son ancien président et cofondateur.

L'Association a constaté qu'au moins deux autres joueurs avaient vu Allan Simmons choisir une lettre puis piocher à nouveau dans le sac – qui doit être tenu à hauteur d'épaule – pour en attraper d'autres.

Le comité de l'Association a ensuite lancé une enquête indépendante sur ces allégations de tricherie, trouvant au moins quatre cas de tricherie remontant à 2016. Allan Simmons a nié en bloc. Il a toutefois admis qu'il avait peut-être accidentellement tenu le sac plus bas qu'il aurait dû, et qu'il avait peut-être oublié d'ouvrir sa main à chaque tirage. "Je vais surmonter ce problème et faire des choses plus importantes dans la vie que de jouer au Scrabble", a-t-il confié au Times, qui a mis fin à ses chroniques.