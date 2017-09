VIDEO. Attentat de Manchester : un poème pour la réouverture de la salle de concert attaquée

La premier concert depuis l'attentat. L'Arena de Manchester (Royaume-Uni) a accueilli l'évènement "We Are Manchester", samedi 9 septembre. Le but ? Réunir de l'argent pour construire un mémorial en hommage aux 22 victimes de l'attaque terroriste du 22 mai 2017. Devant un large public, le poète mancunien Tony Wlash a lu l'un de ses poèmes et l'ancien membre du groupe Oasis, Noel Gallagher, a interprété "Don't Look Back in Anger", en larmes, comme le remarque The Independent (en anglais).

"C'est notre foyer"

Tony Walsh avait déjà lu son poème "This Is The Place" devant l'hôtel de ville de Manchester, peu après l'attentat. Il y évoque l'histoire de la ville, qui a profondément contribué à la créativité culturelle et à l'activité industrielle du Royaume-Uni. "C'est l'endroit qui est dans nos cœurs, notre foyer. C'est l'endroit qui coule dans nos veines", a-t-il repris devant la salle comble de l'Arena.