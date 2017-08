Attentat à Manchester : les familles des 22 personnes tuées recevront chacune 250 000 livres du fonds d'urgence

Un élan de solidarité pour les victimes. Le fonds d'urgence pour les victimes de l'attentat à Manchester (Royaume-Uni), We Love Manchester, a annoncé qu'il verserait 250 000 livres (environ 274 000 euros) à chacune des familles des 22 personnes tuées dans dans l'attaque, rapporte le Guardian (en anglais) mardi 15 août. Ces proches ont déjà touché 70 000 livres et devraient recevoir le compément dans les semaines à venir, selon la reponsable du fonds, Sue Murphy.

60 000 livres pour les blessés graves

We Love Manchester a également versé 60 000 livres (66 000 euros) aux 57 blessés ayant passé sept nuits ou plus à l'hôpital. Le fonds envisage de verser une somme supplémentaire aux 11 personnes toujours hospitalisées mardi 15 août. Quelque 96 victimes ont en outre reçu 3 500 livres (3 800 euros) chacune, pour avoir passé entre une et six nuits à l'hôpital à cause de leurs blessures.

Ces sommes ont été financées par les donations faites à We Love Manchester après l'attentat. Deux millions de livres ont notamment été récoltés par SMS, lors du concert de charité donné par Ariana Grande deux semaines après l'attaque. Au total, le fonds devrait lever entre 17,5 et 20 millions d'euros au profit des victimes. Cette aide financière est indépendante des dédommagements versés par le gouvernement, que les victimes pourront également toucher. "L'argent leur est offert comme un cadeau donc c'est à eux de déterminer ce qu'ils en font", précise Sue Murphy.