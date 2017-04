En Angleterre, une jeune femme défie d'un sourire un militant d'extrême droite (et devient une icône)

Elle s'appelle Saffiyah Khan et la ville de Birmingham (Angleterre) n'est pas prête d'oublier son air effronté, devenu le symbole de la résistance à l'extrême droite. Mains dans les poches et sourire aux lèvres, cette jeune femme britannique a défié pacifiquement un membre de l'English Defence League (EDL), samedi 8 avril, lors d'une manifestation de ce groupe d'extrême droite organisée pour réagir à l'attaque terroriste contre le Parlement britannique.

Le cliché de leur confrontation, posté sur Twitter par une députée britannique, a depuis été retweeté ou aimé plus de 28 000 fois. Il faut dire que l'image est puissante. Face à la jeune femme imperturbable, le militant adopte une attitude visiblement agressive et semble même être retenu par un policier.

Who looks like they have power here, the real Brummy on the left or the EDL who migrated for the day to our city and failed to assimilate pic.twitter.com/bu96ALQsOL