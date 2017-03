DIRECT. Le prince William et son épouse Kate sont arrivés à l'Elysée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #KATE_ET_WILLIAM

: Pour mieux comprendre les enjeux de la visite officielle du prince William et de son épouse Kate, nous avons rédigé cet article.









(CHRIS WATTIE / REUTERS)

: Après cet entretien à l'Elysée, le couple doit se rendre à l'ambassade de Grande-Bretagne, à deux pas de l'Elysée. Ils vont dîner avec des comédiens comme l'actrice britannique Kristin Scott-Thomas, Audrey Tautou et Jean Reno ou les navigateurs Armel Le Cléac'h et Alex Thomson.

: Ils vont désormais s'entretenir pendant environ trente minutes. La famille royale britannique étant astreinte à un strict devoir de réserve, les sujets les plus brûlants, comme le Brexit ou le référendum d'indépendance en Ecosse, ne devraient donc pas être abordés, du moins directement, précise l'Elysée.

: Le prince William et son épouse Kate sont arrivés à l'Elysée, où ils ont été accueillis par François Hollande. Voici les images de leur entrée dans le palais :





: Le prince William et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, viennent d'arriver à l'Elysée. Ils ont été accueillis par François Hollande.

: Journée chargée pour la duchesse de Cambridge, Kate, et le prince William. Ils doivent arriver à Paris d'ici peu. Ce matin, ils ont assisté à une parade de gardes irlandais pour la Saint-Patrick, à Hounslow.

















(JUSTIN TALLIS / AFP)

: Que viennent faire Kate et William à Paris ? Je vous l'explique dans cette vidéo :



(FRANCEINFO)

: Le prince William et son épouse Kate sont en visite officielle à Paris aujourd'hui et demain. Ils doivent notamment rencontrer François Hollande. Le prince William se rendra demain au Stade de France pour assister au match de rugby entre la France et le pays de Galles, en clôture du Tournoi des Six nations.