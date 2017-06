Ce que l'on sait sur l'incendie spectaculaire qui ravage une tour d'habitation à Londres

En se réveillant, beaucoup d'habitants de Londres ont vu une large colonne de fumée s'élevant dans le ciel de la capitale britannique. Un gigantesque incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi 14 juin dans une tour d'habitation du quartier de North Kensington, dans l'ouest de Londres. Voici ce que l'on sait de ce sinistre, mercredi en début de matinée.

La tour est consumée par les flammes

L'incendie s'est déclaré en pleine nuit dans la Grenfell Tower, une tour de 120 logements du lotissement du Lancaster West Estate. Les pompiers londoniens ont été appelés vers 1 heure, heure locale.

The smell of it. Fire now covers all windows where people were. #grenfelltower #london pic.twitter.com/4Dp7LnGDGR — Fabio Bebber (@biobber) 14 juin 2017

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl — Xeni R (@xensxr) 14 juin 2017

Mercredi matin, plus de huit heures après le début du sinistre, une épaisse fumée s'échappait toujours du bâtiment, arrosé par les lances à incendie des camions de pompiers.

The fire at Grenfell Tower is still raging pic.twitter.com/TTvI9ehMIg — Alice Ross (@aliceross_) 14 juin 2017

In the light of day, this is what the block of flats looks like right now #latimerroad pic.twitter.com/hUvrARhba6 — AssedBaig (@AssedBaig) 14 juin 2017

La Grenfell Tower a entièrement brûlé du 2e au 27e et dernier étage, ont précisé les pompiers de Londres sur Twitter.

The view of the fire from BBC broadcasting house. The smoke stretches for miles. pic.twitter.com/ArY22kGIp5 — Greg Dawson (@Gregstweet) 14 juin 2017

Il y a "plusieurs morts" et au moins 30 blessés

Le brasier a fait "plusieurs morts", selon la cheffe des pompiers de la capitale britannique, citée par le Guardian (en anglais). Au moins 30 personnes ont également été blessées et hospitalisées dans cinq hôpitaux londoniens différents, selon le communiqué du London Ambulance Service, publié à l'aube sur son compte Twitter.

En pleine nuit, des dizaines de résidents de la tour se sont retrouvés sur le trottoir, souvent en pyjama. Certains sont sortis du bâtiment en flammes par leurs propres moyens, d'autres ont été évacués par les pompiers. Ils ont été dirigés par les forces de l'ordre vers un restaurant voisin, où les premiers blessés étaient traités par les services de secours.

Taken at 1.50am. People in night clothes, no shoes, crying, looking for family. #GrenfellFire #LondonFire pic.twitter.com/36AkIFMlJb — Celeste Thomas (@mamapie) 14 juin 2017

Fire is getting worse and people are still screaming for help#grenfelltower pic.twitter.com/tafB2Cp6tD — Fabio Bebber (@biobber) 14 juin 2017

St clement and st James church opens its doors to people who've been evacuated and other locals pic.twitter.com/2MIAh46ZT5 — Dan C (@dj_pingu) 14 juin 2017

Certains des habitants évacués ont essayé de contacter des proches bloqués dans la tour. Car plusieurs témoins disent avoir entendu des cris sortant de l'immeuble et avoir vu des personnes se trouvant toujours à l'intérieur, notamment dans les étages supérieurs. Un homme a été aperçu agitant un linge blanc par la fenêtre.

Neighbours shouting to a man still visible in a window at Grenfell Tower pic.twitter.com/oUh7HgD08i — Alice Ross (@aliceross_) 14 juin 2017

Quelque 200 pompiers sont mobilisés

Les pompiers sont arrivés sur place six minutes seulement après avoir été appelés, selon la cheffe du service des pompiers londoniens. Deux cent soldats du feu et 40 camions à incendie continuent à lutter contre cet incendie, mercredi matin, selon la London Fire Brigade. Au pied de l'immeuble, des lances d'incendie sont toujours à l'œuvre pour tenter de maîtriser le feu.

"Des pompiers portant des appareils respiratoires sont en train de travailler dans des conditions très difficiles pour maîtriser ce feu", déclare le commissaire adjoint des pompiers dans un message publié sur internet.

La police est également en train d'évacuer une partie des immeubles et maisons voisins, menacés par la chute de débris lourds. Et une vingtaine d'ambulances ont été dépêchées sur place dans la nuit.

L'origine de l'incendie est encore inconnue

La cause de l'incendie reste inconnue pour le moment, selon les pompiers. Mais des documents en ligne montrent qu'un collectif de résidents s'était plaint à plusieurs reprises ces dernières années de l'état de l'immeuble, construit en 1974, et des risques d'incendie potentiels.

Current view, we're live below: pic.twitter.com/GETrkEejrR — Molly Hunter (@mollymhunter) 14 juin 2017