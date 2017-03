Ce que l'on sait de l'attaque à proximité du Parlement britannique

Scène de terreur en plein cœur de Londres. Des coups de feu ont été entendus aux abords du palais de Westminster, siège du Parlement britannique, mercredi 22 mars à Londres (Royaume-Uni) en début d'après-midi. Il y aurait plusieurs blessés, selon des témoins et des journalistes présents sur place. La police britannique a indiqué qu'elle traitait cette attaque comme un "incident terroriste, jusqu'à preuve du contraire".

Que s’est-il passé ?

En début d’après-midi, des passants ont été renversés par une voiture sur le pont de Westminster à Londres. D'après la BBC (en anglais), le véhicule a fini sa course dans les grilles du palais de Westminster, siège du Parlement britannique.

Voir la vidéo

Des coups de feu ont également été entendus à proximité du Parlement. Plusieurs témoins interrogés par les médias britanniques ont vu un homme franchir les grilles d'entrée du Parlement en courant et en brandissant un couteau.

A l'intérieur du Parlement, "un policier a été poignardé et un assaillant présumé touché par balle", a déclaré le responsable de la Chambre des communes, David Lidington, aux députés. "J'ai clairement entendu des coups de feu. J'ai vu tomber quelqu'un habillé de noir. Je pense que c'était un policier", a déclaré un employé du Parlement à l'AFP.

Y a-t-il des victimes ?

Un photographe de l'agence Reuters présent sur le pont de Westminster a fait état d'une dizaine de personnes blessées. Mais aucun bilan n'a été confirmé par les autorités. Un porte-parole du 10, Downing Street a par ailleurs confirmé que la Première ministre Theresa May était saine et sauve et en sécurité. On ne sait pas si elle était sur place.

Quelle est la situation sur place ?

Plusieurs journalistes affirment avoir vu arriver des policiers lourdement armés dans le Parlement. Le périmètre a été totalement bouclé et de nombreuses ambulances sont aussi stationnées près du pont de Westminster. Un hélicoptère a même atterri aux abord du palais de Westminster pour prendre en charge des victimes.

La Chambre des Communes, qui était en séance au moment des faits, a aussitôt interrompu ses travaux et les députés ont été confinés.