VIDEO. Attentat de Londres : des femmes musulmanes forment une chaîne humaine sur le pont de Westminster en hommage aux victimes

Elles se sont donné la main pour former une chaîne humaine. Une centaine de femmes musulmanes se sont réunies, dimanche 26 mars, sur le pont de Westminster, à Londres, en hommage aux victimes de l'attentat de Londres, quatre jours après l'attaque terroriste qui a fait quatre morts et une cinquantaine de blessés à proximité du Parlement britannique.

Vêtues de bleu, couleur de la paix

Cet hommage a eu lieu dimanche midi et il a duré environ cinq minutes, raconte le quotidien The Guardian (en anglais). Certaines participantes étaient symboliquement vêtues de bleu, couleur de la paix. "J'ai été choquée par les événements cette semaine et je voulais rester aux côtés de mes sœurs musulmanes et montrer que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise", a expliqué une d'entre elles.