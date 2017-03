VIDEO. Attaque à Londres : quand les coups de feu retentissent

Sur les images, on voit d'abord des passants qui traversent la rue. En panique, ils courent. Certains crient. Puis on entend clairement des coups de feu qui retentissent. L'atmosphère est plus calme dans le reste de la vidéo. On voit simplement la police au loin. C'est un touriste taïwanais Aaron Tsang, qui a filmé ces images, à Londres, cible d'une attaque, mercredi 22 mars. La vidéo a été reprise sur Storyful.

"C'était la panique", a raconté députée britannique travailliste, à des journalistes. Mary Creagh a relaté l'affolement des passants et le déploiement policier qui a suivi l'attentat qui a fait au moins quatre morts, dont l'assaillant, et une vingtaine de blessés.

Il poignarde un policier avant d'être neutralisé

D'autres ont eux vu ce qui avait précédé : une voiture, lancée sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise face à Big Ben, vient de faucher plusieurs piétons avant de finir sa course dans les grilles du palais de Westminster, quelques dizaines de mètres plus loin.

La suite se déroule à pied : l'assaillant, selon leurs récits et celui de la police, sort du véhicule, armé d'un couteau. Il se rue sur un premier policier, le poignarde, puis se dirige vers un second policier avant d'être stoppé par un tir.