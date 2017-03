VIDEO. Attaque à Londres : "Nous n'avons pas peur", dit Theresa May aux élus du Parlement

"Nous n'avons pas peur", a déclaré jeudi 23 mars la Première ministre britannique Theresa May au lendemain de l'attaque à Londres (Royaume-Uni), qualifié d'"attaque contre la liberté". "Notre détermination ne faillira pas face au terrorisme", a-t-elle affirmé devant les députés, au palais de Westminster. La cheffe du gouvernement a par ailleurs assuré que cela n'affectera pas sa décision de déclencher officiellement le processus du Brexit le 29 mars, comme prévu.

Officiellement, 13 attentats évités depuis 2013

"Depuis 2013, notre police et nos agences de renseignement ont empêché 13 projets différents d'attentats" au Royaume-Uni, a ajouté Theresa May. Pendant son discours, la Première ministre a également détaillé des mesures pour la sécurité du pays : "Sur les cinq prochaines années, nous allons investir 2,5 milliards de livres [2,9 milliards d'euros], pour construire notre réseau de renseignement. Nous allons embaucher 1900 agents de plus pour nos agences."