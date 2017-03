EN IMAGES. "Unis nous tenons, divisés nous tombons" : des messages d'espoir dans le métro après l'attaque à Londres

Des messages d'espoir après l'horreur. Au lendemain de l'attaque près du Parlement britannique, les équipes de certaines stations de métro londoniennes ont utilisé les panneaux d'informations pour délivrer des messages de solidarité. Des mots largement diffusés sur les réseaux sociaux, jeudi 23 mars. Une veillée en hommage aux victimes est prévue à Trafalgar Square à 18 heures le même jour.

"La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes"

A la station de métro Tower Hill à Londres, une citation du film d'animation Mulan a été écrite sur un panneau d'affichage : "La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes." Juste en dessous les hashtags "Londres est ouverte", "Westminster" et "Nous n'avons pas peur" ont été notés.

"Tu dois être le plus fort quand tu te sens le plus faible"

Thursday 23rd March Thought Of The Day From Oval Station #IAmLondon #wearenotafraid #Ilovelondon pic.twitter.com/Jouvwb6JvG — Oval Tube Station (@Oval_station) 23 mars 2017

La station Oval, dans le sud de la capitale britannique, a diffusé plusieurs messages : "Tu dois être le plus fort quand tu te sens le plus faible", peut-on notamment lire. Puis, "nos condoléances", "notre ville", "notre diversité", "notre force".

"Tu trouveras toujours des gens en train d'aider"

Love this sentiment at @Claphamnth tube station this morning. pic.twitter.com/PaEU5MQHOM — Amit Bali (@amitkbali) 23 mars 2017

A la station de Clapham North, une citation de l'animateur américain Fred Rogers a été inscrite : "Quand j'étais petit et que je voyais des choses effrayantes aux informations, ma mère me disait : 'cherche ceux qui aident. Tu trouveras toujours des gens en train d'aider'."

"Unis nous tenons, divisés nous tombons"

A la station Tooting, du nom d'un quartier du sud-ouest de Londres, les équipes du métro ont noté cette phrase : "Unis nous tenons, divisés nous tombons".

Ces messages ont ému de nombreux voyageurs qui les ont partagés sur les réseaux sociaux dans la matinée de jeudi 23 mars. Prudence pour autant, de nombreuses fausses images reprenant ces panneaux de signalisation ont aussi été publiées sur Twitter.