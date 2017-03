EN IMAGES. Attaque à Londres : "la terreur" à la une de la presse

"Terreur". C'est le mot qui revient le plus souvent à la une de la presse nationale et étrangère, jeudi 23 mars, pour décrire l'attaque de Londres qui a fait, mercredi, au moins quatre morts et 40 blessés.

Des passants ont d'abord été renversés par une voiture sur le pont de Westminster. D'après la BBC (en anglais), le véhicule a fini sa course dans les grilles du palais de Westminster, siège du Parlement britannique. Peu après, un homme, identifié par la police comme s'étant inspiré du "terrorisme international", est entré dans l'enceinte du Parlement avec un couteau et a poignardé un policier. Il a été abattu par la police. Franceinfo revient sur cette attaque à travers les unes des journaux.

"La terreur au cœur de Londres"

"Terreur à Westminster"

Guardian front page, Thursday 23 March 2017: Terror in Westminster pic.twitter.com/BRY6cOx89i — The Guardian (@guardian) March 22, 2017

"Attaque à Westminster"

The Times' front page: Assault on Westminster #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/DB4ByBzuX1 — The Times of London (@thetimes) 22 mars 2017

"La fureur terroriste horrifie Londres"

"Terrorisme : Londres frappée en plein cœur"

La une du Figaro datée du jeudi 23 mars. (Le Figaro)

"Londres, attaque au Parlement"