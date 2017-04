Attentat de Londres : une Roumaine a succombé à ses blessures, le bilan s'élève désormais à cinq morts

Une Roumaine victime de l'attentat de Londres a succombé à ses blessures, annonce Scotland Yard vendredi 7 avril. Le bilan de l'attaque qui a visé le Parlement britannique, le 22 mars dernier, est désormais de cinq morts. Khalid Masood, 52 ans, avait également fait une cinquantaine de blessés sur le pont de Westminster et devant le Parlement britannique, avant d'être abattu par la police.

Projetée dans la Tamise par la voiture du terroriste

La police britannique a identifié la victime comme Andreea Cristea, une ressortissante roumaine qui visitait Londres avec son compagnon Andrei Burnaz le jour de l'attentat. La jeune femme de 31 ans est tombée dans la Tamise après avoir été percutée par la voiture de l'assaillant sur le pont de Westminster.

L'appareil qui maintenait Andreea Cristea en vie a été arrêté jeudi, a précisé sa famille dans un communiqué cité par la BBC (en anglais). "Après s'être battue pour sa vie pendant plus de deux semaines, notre bien-aimée et irremplaçable Andreea (...) a été cruellement et brutalement arrachée à nos vies, ont déclaré ses proches. Il n'y a pas de mots pour ne serait-ce que commencer à décrire la douleur et le vide qui restent dans nos coeurs."