Attaque à Londres : une femme grièvement blessée a été repêchée dans la Tamise

Une femme a été grièvement blessée lors de l'attaque près du Parlement, à Londres, mercredi 22 mars. Elle a été repêchée dans la Tamise, a indiqué l'Autorité portuaire de la capitale britannique, qui gère la sécurité sur le fleuve londonien. "Une femme a été retirée en vie de l'eau mais avec de graves blessures. Elle se fait en ce moment opérée pour des traitements médicaux très urgents", a précisé un porte-parole, qui a ajouté ne pas savoir si la femme a sauté du pont de Westminster ou si elle est tombée.

Une partie de la Tamise a été fermée, après qu'un homme a renversé plusieurs passants sur le pont menant au palais de Westminster et à Big Ben. Le véhicule de l'assaillant présumé a fini sa course contre les grilles du siège du Parlement britannique. Il est ensuite sorti de sa voiture et a poignardé un officier de police avant d'être neutralisé par les forces de l'ordre.