Attaque à Londres : un membre du Parlement a tenté de sauver le policier poignardé

Tobias Ellwood, héros de l'attaque au Parlement britannique ? C'est ainsi que le présente le journal britannique The Telegraph (en anglais). Ce parlementaire rattaché au ministère des Affaires étrangères a en effet tenté de sauver la vie du policier poignardé à Londres (Royaume-Uni), mercredi 22 mars.

Tobias Ellwood a prodigué les premiers soins au policier, lui a fait du bouche-à-bouche et a pressé ses mains sur les blessures de ce dernier pour tenter de stopper les hémorragies. "Il est resté avec le policier blessé en attendant que l'ambulance arrive", explique The Telegraph, qui ajoute que Tobias Ellwood est ensuite resté sur place, "les mains recouvertes de sang", pour parler aux autorités.

D'après plusieurs médias britanniques, le policier n'aurait pas survécu. Dans son bilan officiel, Scotland Yard a fait état d'un policier mort dans l'attaque sans préciser s'il s'agit de l'officier poignardé.

"Immense respect à Tobias Ellwood"

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes félicitent ce membre du Parlement pour son courage. "La seule image qui mérite d'être partagée aujourd'hui est celle de l'héroïque Tobias Ellwood", écrit un journaliste. "Je suis horrifiée en entendant ce qu'il se passe à Londres. Immense respect à Tobias Ellwood", souligne une utilisatrice de Twitter. "Un grand merci à Tobias Ellwood pour son aide charitable", ajoute une autre.

The only image worth sharing today: heroic minister @Tobias_Ellwood trying to resuscitate stabbed policeman pic.twitter.com/F4uze7z2lE — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) 22 mars 2017

Horrible to hear what is happening in London! Massive amounts of respect for @Tobias_Ellwood #PrayForLondon — Anna Beth (@Anns603) 22 mars 2017