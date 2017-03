Attaque à Londres : qui sont les victimes ?

C'est l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicides du 7 juillet 2005, revendiqués par des sympathisants d'Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun londoniens. Mercredi 22 mars, Londres a été frappé en plein cœur : des passants ont été renversés sur le pont de Westminster et des coups de feu ont été tirés aux abords du Parlement britannique. L'attaque a fait trois morts et 29 blessés, dont sept dans un état critique, selon un bilan livré jeudi matin par le chef de l'antiterrorisme, Mark Rowley. L'assaillant a, lui, été abattu. Franceinfo revient sur ce que l'on sait des victimes.

Un policier poignardé par l'assaillant

Il était policier depuis quinze ans. Agé de 48 ans, marié et père de famille, Keith Palmer a été poignardé devant les grilles du Parlement. "Il était parti travailler ce matin en espérant revenir à la maison à la fin de son service, et il avait toutes les raisons d'y croire", a déclaré mercredi soir Mark Rowley, chef de l'antiterrorisme.

"Nos pensées vont à la famille du policier Keith Palmer, un mari, un père et un collègue", a écrit sur Twitter la police antiterroriste.

Our thoughts are with the family of PC Keith Palmer @metpoliceuk a husband, a father and a colleague. pic.twitter.com/oFiJea4dcu — Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) 22 mars 2017

Au moment des faits, le policier n'était pas armé, indique le Guardian. Pourquoi ? Parce que les équipes chargées de la sécurisation du Parlement sont composées d'hommes armés et non armés "dont les tâches sont différentes", a expliqué le chef de la police.

Le député conservateur Tobias Ellwood a tenté, sans succès, de pratiquer un message cardiaque sur Keith Palmer. L'élu, qui a perdu son frère dans un attentat à Bali en 2002, a été salué en héros sur les réseaux sociaux.

The only image worth sharing today: heroic minister @Tobias_Ellwood trying to resuscitate stabbed policeman pic.twitter.com/F4uze7z2lE — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) 22 mars 2017

Un homme et une femme tués

Deux autres personnes ont été tuées dans l'attaque : une femme d'une quarantaine d'années et un homme d'une cinquantaine d'années, a annoncé Mark Rowley, jeudi matin, sans en dire davantage.

Mais selon le journal espagnol La Voz de Galicia, la femme s'appelle Aysha Frade. Agée de 43 ans, cette Britannique d'origine galicienne, mariée et mère de deux enfants, partait du DLD College London, où elle enseignait l'espagnol, lorsqu'elle a perdu la vie dans l'attaque. Elle traversait le pont de Westminster pour aller chercher à l'école ses enfants, âgés de 8 et 11 ans, quand la voiture de l'assaillant l'a percutée. Sa famille espagnole doit arriver à Londres dans la journée de jeudi, assure Sky News.

Vingt-neuf blessés, dont sept dans un état critique

Jeudi matin, 29 blessés sont toujours hospitalisés, dont sept dans un état critique, a annoncé le chef de l'antiterrorisme. Plusieurs nationalités sont représentées.

Parmi ces blessés se trouvent trois jeunes Français du lycée Saint-Joseph de Concarneau (Finistère), qui étaient en voyage scolaire. Ils étaient partis avec 89 de leurs camarades de seconde, samedi après-midi, pour un voyage linguistique d'une semaine, relate Le Télégramme. Mercredi après-midi, une trentaine de ces lycéens marchaient sur le pont de Westminster lorsque l'attaque s'est produite. Thomas, Yann et Victor ont été fauchés sous les yeux de leurs camarades. "On a vu la voiture percuter le groupe. À 20 secondes près, c'était nous", a raconté au même quotidien Kilian, un élève. Les trois lycéens sont polytraumatisés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

Quatre Sud-Coréens ont également été blessés et sont hospitalisés. Ils ont été victimes du mouvement de foule. Deux Roumains ont aussi été blessés, a annoncé Bucarest, tout comme un Portugais, selon le gouvernement portugais. Theresa May a précisé jeudi devant le Parlement britannique qu'il y avait aussi douze Britanniques, un Allemand, un Polonais, un Irlandais, un Chinois, un Italien, un Américain et deux Grecs.

Une femme a été repêchée dans la Tamise après l'attaque, "en vie (...) mais avec de graves blessures", ont enfin indiqué les autorités portuaires, sans préciser si elle avait volontairement sauté du pont de Westminster ou si elle était tombée à cause d'un mouvement de foule.