Attaque à Londres : "Le choix de la cible n'est pas un hasard", estime la Première ministre britannique Theresa May

"Nous ne céderons jamais à la terreur", a affirmé Theresa May. La Première ministre britannique s'est exprimée, mercredi 22 mars au soir, peu après l'attaque qui a touché le centre de Londres. "Le choix de la cible n'est pas un hasard, a estimé Theresa May. Le terroriste a choisi de frapper dans le cœur de notre capitale", a t-elle ajouté, soulignant que les "rues de Westminster qui abritent le plus vieux parlement du monde sont envahies par l'esprit de la liberté et de la démocratie."

Continuer à vivre "normalement"

Mais "toute tentative de vaincre ces valeurs échoueront", a promis Theresa May. La Première ministre a affirmé que la vie allait continuer "normalement". "Le Parlement se réunira comme d'habitude", jeudi 23 mars, a-t-elle expliqué. Theresa May a également rappelé que le niveau d'alerte terroriste resterait inchangé au Royaume-Uni.