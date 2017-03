Attaque à Londres : la Première ministre Theresa May exfiltrée du Parlement, selon le "Guardian"

Theresa May est saine et sauve et en sécurité. Un porte-parole de Downing Street a livré un bref communiqué, après l'attaque qui a frappé les abords du Parlement britannique à Londres (Royaume-Uni), mercredi 22 mars. La Première ministre britannique s'était exprimée devant les députés en début d'après-midi, mais le porte-parole a refusé d'indiquer si elle se trouvait encore dans le palais quand l'attaque a débuté.

De son côté, le Guardian (en anglais) assure pourtant avoir visionné une vidéo tournée par un membre de l'équipe de la Première ministre. Ce document indique qu'elle a été conduite en dehors du bâtiment quelques minutes après les tirs. Toujours selon le quotidien britannique, elle a été escortée par au moins huit policiers armés, avant de s'engouffrer dans un véhicule. L'agence britannique Press Association évoque elle aussi une exfiltration du bâtiment.