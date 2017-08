VIDEO. Royaume-Uni : le prince Philip prend sa retraite

Un dévouement total depuis 65 ans. A l'âge de 96 ans, le prince Philip, mari de la reine d'Angleterre Elisabeth II, prend sa retraite, comme annoncé il y a quelques semaines. Dans l'après-midi de ce mercredi 2 août, il honorera sa dernière sortie officielle à Buckingham Palace à Londres en saluant une unité de la marine britannique.

Une personnalité attachante

Outre-Manche, on se souviendra du prince Philip pour ses gaffes à répétition, mais surtout pour sa personnalité attachante et son dévouement total envers la couronne britannique. Marié à Élisabeth à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Philip soutient la reine depuis son accession au trône en 1952. Après 65 ans de carrière, 22 000 déplacements officiels, 637 visites à l'étranger et 5 500 discours, le prince Philip tire sa révérence à l'âge de 96 ans.

