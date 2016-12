VIDEO. Syrie : retour à Alep-Est, détruit par quatre ans de guerre

Le centre-ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, est défiguré par quatre années de combats entre les rebelles et les soldats du régime de Bachar Al-Assad aidés des Russes et des Iraniens. Les reporters de France 2 sont retournés jeudi 22 décembre dans les quartiers est de la ville, désormais aux mains du régime syrien.

La grande mosquée des Omeyyades en ruines

"On ne reçoit plus de roquettes, Alep est redevenu sûr", lance un jeune Syrien pro-régime, hissé sur un char détruit. La vieille ville, connue pour son souk, la citadelle et la grande mosquée sont en ruines ou très endommagées, abandonnées dans un froid glacial. La grande mosquée des Omeyyades était l'une des plus anciennes du monde.

Une famille syrienne qui avait fui lors de l'avancée de l'armée du régime revient dans son quartier, détruit. Le père condamne les soldats, mais également les rebelles qui rackettaient sa famille : "Je ne fais confiance ni d'un côté ni de l'autre", dit-il devant la caméra de France 2. Il aimerait repartir loin avec sa femme et ses filles.

