DIRECT. Syrie : une attaque chimique fait plusieurs dizaines de morts

: Une réunion du conseil de sécurité de l'ONU aura lieu demain après cette attaque.

: L'armée syrienne "dément catégoriquement" avoir fait usage d'armes chimiques sur Khan Cheikhoun.

• Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées, dans l'attaque de Khan Cheikhoun, en Syrie, provoquant l'indignation de nombreux pays qui mettent en cause le régime de Bachar Al-Assad. La Commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'Homme en Syrie a annoncé qu'elle "enquête actuellement" sur l'attaque.



: La Maison Blanche condamne l'attaque chimique "intolérable" du régime de Bachar Al-Assad contre Khan Cheikhoun au sud de la région d'Idleb.

: Le bilan de l'attaque chimique à Khan Cheikhoun au sud de la région d'Idleb varie selon les sources :



• L'Union des organisations de secours et soins médicaux évoque 100 morts et 400 blessés, victimes d'asphyxie.



• Au moins 58 civils ont été tués, dont 11 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.



: Franceinfo revient sur ce que l'on sait de la situation à Khan Cheikhoun, dans la province d'Idleb, où une attaque, probablement d'origine chimique, a tué au moins 58 personnes.

: Une commission de l'ONU "enquête" sur l'attaque "chimique" de Khan Cheikhoun.

: L'ONU veut "clairement identifier" les responsables de l'attaque "chimique", annonce l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura.

: "Une fois encore le régime syrien va nier l'évidence de sa responsabilité dans ce massacre. Comme en 2013, Bachar Al-Assad compte sur la complicité de ses alliés pour bénéficier d'une impunité intolérable. Ceux qui soutiennent ce régime peuvent une nouvelle fois mesurer l'ampleur de leur responsabilité politique, stratégique et morale."







: François Hollande évoque la "responsabilité" de Bachar Al-Assad dans ce "massacre", après l'attaque à Khan Cheikhoun.

: Retour en images sur ce que nous savons de l'attaque qui a fait au moins 58 morts et 170 blessés. De nombreuses personnalités et institutions s'inquiètent du caractère chimique de cette attaque.





: "Horribles rapports d'une attaque aux armes chimiques à Idleb en Syrie. Une enquête doit avoir lieu sur l'incident et les auteurs doivent rendre des comptes", écrit le ministre des Affaires étrangères britannique, Boris Johnson, sur son compte Twitter.

: L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se dit "gravement préoccupée" après l'attaque à Khan Cheikhoun.

: L'armée russe affirme n'avoir pas mené de raids aériens dans la province d'Idleb, alors que l'hôpital où étaient soignées les victimes de l'"attaque toxique" à Khan Cheikhoun a été bombardé.

La France a "demandé la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après une nouvelle attaque chimique particulièrement grave" en Syrie. L'opposition syrienne accuse le régime de Damas d'avoir mené une attaque "chimique" qui a fait au moins 58 morts et près de 170 blessés dans un fief rebelle et jihadiste du nord-ouest, à Khan Cheikhoun.





: "L'utilisation d'armes chimiques constitue une violation inacceptable de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et un nouveau témoignage de la barbarie dont le peuple syrien est victime depuis tant d'années."



Dans un communiqué, le ministre condamne un "acte ignoble" après l'attaque chimique à Khan Cheikhoun. "Les premières informations font état d'un grand nombre de morts, y compris des enfants" dans la province d'Idleb, précise-t-il.



: Le régime syrien est responsable de "l'horrible" attaque chimique à Khan Cheikhoun, accuse la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

: Après l'"attaque toxique" à Khan Cheikhoun, la France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

: L'hôpital où sont soignées les victimes de l'"attaque toxique" à Khan Cheikhoun a été bombardé, affirme l'AFP.

L'opposition syrienne appelle l'ONU à enquêter sur une possible attaque au "gaz toxique" menée par l'armée, après la mort d'au moins 58 personnes à Khan Cheikhoun.

: Au moins 35 personnes, dont neuf enfants, ont été tuées dans une frappe aérienne qui a émis du "gaz toxique", selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les faits se sont produits à Khan Cheikhoun, tenue par les rebelles.

: Au moins 18 civils, dont deux enfants, ont été tués ce matin dans une frappe aérienne qui a émis du "gaz toxique" à Khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme.