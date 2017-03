VIDEO. Syrie : que devient Alep après quatre ans de guerre ?

C'est une ville brisée par la guerre. Un décor sinistre où la désolation a pris le pouvoir. Quatre ans de combats ont fait d'Alep une cité défigurée. La mosquée des Omeyyades a perdu son minaret. Beaucoup d'usines et de lieux de loisirs ne sont plus que des squelettes de béton et d'acier.

Une ville méconnaissable dans les quartiers rebelles

La bataille d'Alep est finie depuis plus de deux mois. Au premier regard, un semblant de normalité règne en ville. Un train quitte désormais la gare centrale tous les matins à l'aube, après cinq ans d'interruption. Mais quand on traverse les anciens quartiers rebelles d'Alep, c'est une ville méconnaissable qui défile, où certains habitants tentent de revenir pour y habiter à nouveau.

