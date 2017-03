Syrie : les violences contre les enfants ont atteint un niveau "sans précédent" en 2016

"Les graves violations contre les enfants en Syrie ont atteint un niveau record en 2016", assure l'Unicef, le Fonds des nations unies pour l'enfance, dans un rapport publié lundi 13 mars. "Les cas vérifiés de meurtres, de mutilations et de recrutements d’enfants ont augmenté significativement l’année dernière avec une dramatique escalade de la violence dans tout le pays."

Plus de 650 enfants tués

Au moins 652 enfants ont été tués, soit une augmentation de 20% depuis 2015, "ce qui fait de 2016 la pire année pour les enfants de Syrie, depuis que la vérification formelle des incidents contre les enfants a débuté en 2014" insiste l'organisation internationale qui note aussi que 255 enfants ont été tués dans ou à proximité d’une école.

Après six ans de guerre, près de six millions d’enfants dépendent maintenant de l’assistance humanitaire, un chiffre multiplié par douze depuis 2012. "Des millions d’enfants sont déplacés, certains jusqu’à sept fois, selon l'Unicef. Plus de 2,3 millions d’enfants sont maintenant réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Egypte et en Irak. (...) Dans plus des deux tiers des foyers, les enfants travaillent pour soutenir leur famille, certains dans des conditions terribles même pour des adultes."

"Un degré de souffrance sans précédent"

"Le degré de souffrance est sans précédent. Des millions d'enfants en Syrie sont attaqués chaque jour, leur vie est complètement bouleversée", a déclaré depuis Homs, en Syrie, Geert Cappelaere, le directeur régional de l'Unicef pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. "Chaque enfant est marqué à vie, avec des conséquences terribles sur sa santé, son bien-être et son avenir".