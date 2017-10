Syrie : des photos de bébés affamés révèlent l'ampleur de la crise humanitaire dans la région de la Ghouta

Les images sont à peine soutenables. Un photographe de l'AFP a pris des clichés de bébés souffrant de sévère malnutrition dans une zone de la région de la Ghouta orientale, près de Damas (Syrie), tenue par les rebelles et assiégée par le régime. L'une d'elle, particulièrement choquante, a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre une petite fille, âgée de 34 jours, squelettique, les côtes saillantes sous sa peau translucide.

Sahar Dofdaa est morte, dimanche 22 octobre, après avoir été conduite par ses parents dans un hôpital de la région. Elle pesait à peine plus de 1,9 kg et respirait avec difficulté. Sa mère, elle-même affamée, ne produisait pas assez de lait pour pouvoir nourrir son enfant.

Les mères n'ont pas accès à une nourriture de qualité, ce qui les fragilise et fait qu'elles ne sont pas capables d'allaiter leurs enfants. Monica Awad, responsable de l'Unicef à l'AFP

"La question de la malnutrition est en train de se dégrader" dans la région, explique encore Monica Awad, responsable de l'Unicef. L'aide humanitaire ne parvient qu'au compte-goutte dans la Ghouta orientale en raison du siège imposé depuis 2013 par le régime de Bachar Al-Assad.

Plus de 200 enfants qui ont besoin d'un "traitement urgent pour survivre"

Le 23 septembre, un convoi transportant de la nourriture ainsi que des aides médicales et nutritives était parvenu à entrer dans trois localités assiégées de la région, selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU. "Mais ce n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de tous les enfants, souligne Monica Awad. Les besoins humanitaires sont très importants. Ils ont besoin de nourriture de qualité, de médicaments et de provisions en nutrition thérapeutique."

Ces trois derniers mois, 232 enfants ont souffert de malnutrition aiguë sévère, et 882 de malnutrition aiguë modérée, selon l'agence des Nations unies pour l'enfance, précisant que 1 589 autre enfants se trouvaient par ailleurs dans une situation "à risque". Selon le site internet de l'Unicef, la malnutrition aiguë sévère s'illustre par "un enfant fragile et squelettique qui a besoin d'un traitement urgent pour survivre. (...) Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont un poids très faible pour leur taille et manifestent une sévère émaciation musculaire."