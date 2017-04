Syrie : Boris Johnson annule une visite à Moscou prévue lundi

La frappe américaine sur une base militaire syrienne dans la nuit du 6 au 7 avril bouscule les agendas. Boris Johnson ne se rendra pas comme prévu lundi à Moscou (Russie). Le chef de la diplomatie britannique a décidé, samedi 8 avril, d'annuler son déplacement en raison des "développements en Syrie" qui ont "fondamentalement changé la situation".

I will now not travel to Moscow on Monday 10 April. My priority is talks w/ my #G7 counterparts about Syria and Russia's support for #Assad