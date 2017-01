Syrie : "Bachar Al-Assad est dans une position triomphante" pour donner une interview aux médias français

Pour la première fois depuis la reprise d'Alep, fin décembre, Bachar Al-Assad, le président syrien a accordé, à franceinfo, une interview, dimanche 8 décembre. Hasni Abidi, directeur du centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranée (CERMAM) a décrypté, lundi 9 janvier sur franceinfo, la stratégie médiatique et politique de Bachar Al-Assad.

franceinfo : Pourquoi selon vous, Bachar Al-Assad, parle-t-il maintenant aux médias français ?

Hasni Abidi : Il est dans une position triomphante. Il a gagné une victoire militaire et doit la traduire en une victoire politique. Pour cela, il faut de nouveaux partenaires. Il faut donc séduire et rassurer une partie de l’opinion internationale. Cette interview est surtout destinée à la communauté internationale plutôt qu’à l’opinion politique syrienne.

Le commentaire en faveur de François Fillon, pourquoi va-t-il sur ce terrain-là ?

Lui aussi est en campagne. Il est aussi l’otage de la Russie et l’Iran. Il doit donc diversifier ses partenaires et sortir de cet étau. Il est aussi séduit par la campagne de François Fillon. Ce dernier a basé sa campagne sur la protection des Chrétiens d’Orient et la lutte contre le terrorisme. Donc, les deux hommes politiques sont dans le même créneau de campagne. Il faut relever que ce soutien est conditionné aux actions faites par François Fillon, s’il est élu.

Les combats continueront, c’est aussi le message de Bachar Al-Assad dans cette interview ?

C’est difficile de trouver un opposant syrien à Damas aujourd'hui. En gagnant Alep, Bachar Al-Assad est devenu fort. Son objectif est de consolider cette victoire dans les grandes villes. Bachar Al-Assad se voit désormais comme l’unique interlocuteur pour les Syriens et la communauté internationale.