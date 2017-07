"Austin est détenu en Syrie" : les parents d'un journaliste américain disparu depuis cinq ans lancent un appel aux ravisseurs

Austin Tice est vivant. Les parents de ce journaliste américain disparu en Syrie en 2012 l'assurent. Ils ont réaffirmé leur conviction, jeudi 20 juillet, depuis Beyrouth, à quelques jours du 5e anniversaire de son enlèvement. Lors d'une conférence de presse, ils ont lancé un appel aux ravisseurs pour qu'ils se mettent en contact avec eux. En visite au Liban, Debra et Marc Tice comptent développer leurs contacts pour obtenir sa libération.

Aucune information concernant les ravisseurs

"Nous savons qu'Austin est détenu en Syrie", a assuré sa mère, Debra. Elle n'a pas nommé les ravisseurs de son fils directement, préférant se concentrer sur l'objectif de sa libération : "Nous n'avons rien à gagner à spéculer sur qui le détient. Nous souhaitons, quelques que soient ses ravisseurs, qu'ils entrent en contact avec nous pour qu'Austin puisse retrouver son pays."

Selon des médias américains, Austin Tice est détenu par Damas, qui a toujours démenti. Des négociations secrètes ont eu lieu entre services de renseignement américain et syrien. Elles n'auraient pas abouti. Marc Tice, le père du journaliste américain, a souligné l'appui reçu de Washington : "Les efforts avant, pendant et après le changement de l'administration américaine ont été constants. Nous cherchons toujours à nous assurer que le dossier d'Austin reste aussi prioritaire que possible." À côté des efforts officiels, les parents d’Austin Tice se mobilisent sans relâche pour retrouver leur fils.