CARTE. Où s'est déroulée la frappe américaine en Syrie ?

Carte des lieux de la frappe américaine en Syrie, jeudi 7 avril 2017, et de l'attaque chimique imputée au régime syrien, le 4 avril. (FRANCEINFO)

Les Etats-Unis ont bombardé une base aérienne en Syrie en riposte à une attaque chimique présumée imputée au "dictateur Bachar Al-Assad", dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 avril. Une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par deux navires américains en Méditerranée vers la base aérienne militaire de Shayrat, située dans l'est de la Syrie.

Dans une adresse solennelle à la télévision, Donald Trump a expliqué qu'il était "incontestable que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, a violé ses obligations en vertu de la convention sur les armes chimiques et ignoré les appels du Conseil de sécurité de l'ONU". Il a exhorté les "nations civilisées" à faire cesser le carnage, après les évènements "horribles" de mardi.

Les principaux alliés de Bachar Al-Assad, Moscou et Téhéran, ont vivement condamné cette première opération militaire des Etats-Unis contre le régime syrien. La Russie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette "agression flagrante" a fait "six morts, des blessés et d'importants dégâts matériels", a indiqué l'armée syrienne, sans préciser si les victimes étaient des militaires ou des civils.