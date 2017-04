Frappe américaine en Syrie : "C'est un gros coup", la base visée est "l'une des plus importantes pour les Syriens"

En réponse à l'attaque chimique menée mardi 6 avril dans le nord-ouest de la Syrie et attribuée au régime de Bachar al-Assad, attaque qui a fait au moins 86 morts selon l'OSDH, les Etats-Unis ont lancé une frappe aérienne, dans la nuit du jeudi 6 avril au vendredi 7 avril, sur la base de Shayrat, située à l'ouest de la Syrie.

