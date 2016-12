DIRECT. Syrie : un cessez-le-feu globalement respecté

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

: Le cessez-le-feu entre régime et rebelles est globalement respecté, en Syrie. Entré en vigueur à minuit avant l'ouverture de négociations de paix, en vertu d'un accord conclu sous l'égide de la Russie et de la Turquie, des accrochages ont été signalés dans la province de Hama.



• Le président américain Barack Obama a pris des mesures de représailles contre la Russie en réponse au piratage informatique et à l'ingérence russes présumés dans la présidentielle américaine. La décision la plus spectaculaire est l'expulsion de 35 agents de renseignement russes.



• L'ex-interne d'un hôpital de Marseille expulsé de Turquie à Noël a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'apologie du terrorisme et d'avoir voulu se rendre en zone irako-syrienne.





• Un homme a été inculpé en Australie pour avoir lancé des menaces sur internet"concernant les festivités du réveillon du Nouvel an". Les services antiterroristes australiens ont arrêté cet homme de 40 ans à l'aéroport de Sydney, qui venait de débarquer d'un vol en provenance de Londres.