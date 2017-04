DIRECT. Attaque chimique en Syrie : une résolution des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Ce qu'il faut savoir

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence à New-York, mercredi 5 avril, au lendemain de l'attaque chimique à Khan Cheikhoun (Syrie). Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté mardi soir un projet de résolution condamnant le bombardement et appelant à une enquête complète et rapide de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

Des dizaines de morts. Une attaque chimique a fait au moins 58 morts et 170 blessés à Khan Cheikhoun, dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les victimes "ont les pupilles dilatées, des convulsions, de la mousse sortant de la bouche", a expliqué un secouriste.

Le régime de Bachar Al-Assad accusé. Les rebelles ont affirmé mardi que l'armée syrienne avait mené cette attaque au "gaz toxique". Washington, Paris et Londres ont également pointé du doigt le régime de Bachar al-Assad, qui a démenti "catégoriquement" toute implication et accusé les insurgés d'être responsables de la tragédie.

La résolution mise au vote mercredi. Le projet de résolution demande à la Syrie de fournir les plans de vol et toute information sur des opérations militaires au moment de l'attaque. Il menace d'imposer des sanctions en vertu du chapitre 7 de la charte des Nations unies. Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni entendent mettre cette résolution au vote mercredi.