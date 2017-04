DIRECT. Attaque chimique en Syrie : les Etats-Unis ont frappé une base aérienne du régime de Bachar Al-Assad

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

: Donald Trump a pris sa décision avant de dîner avec son homologue chinois, Xi Jinping, rapporte le New York Times (en anglais), dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.

: L'armée américaine diffuse des images de ses frappes menées dans la nuit, depuis deux destroyers de l'US Navy (en anglais).







: Les frappes américaines risquent d'affaiblir les efforts pour combattre le terrorisme, déclare le législateur russe Viktor Ozerov, cité par l'agence RIA. La Russie va demander la tenue d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, ajoute le chef de la commission de défense de la Chambre haute du Parlement russe.

: Les frappes en Syrie ont tué quatre soldats et ont quasiment détruit la base aérienne, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Prudence, toutefois, car aucun bilan officiel n'est encore disponible.

: "Israël soutient totalement la décision du président Trump, indique un communiqué de Benyamin Nétanyahou. Et espère que ce message de détermination face aux agissements ignobles du régime de Bachar al-Assad sera entendu non seulement à Damas, mais aussi à Téhéran, Pyongyang et ailleurs".

: L'opposition de la Coalition nationale syrienne (CNS) salue les frappes américaines. Elle espère la poursuite des opérations pour mettre fin aux frappes du régime et à "l'utilisation d'armes prohibées internationalement", annonce un porte-parole du groupe.

: "Je crois – si Dieu le veut – que les victimes humaines ne sont pas nombreuses, mais il y des dégâts matériels. Nous espérons qu'il n'y aura pas de nombreuses victimes et martyrs."



Contacté par Reuters, le gouverneur de la province de Homs évoque des "victimes", sans livrer davantage de précisions.

: Joint par la télévision syrienne, le gouverneur d'Homs dénonce une frappe servant la cause des "groupes terroristes". Il déclare que "la politique syrienne ne changera pas. Ce ciblage n'est pas le premier et je ne pense pas qu'il sera le dernier."

: L'armée américaine communique une image du terrain militaire de Shayrat visé par les frappes. "J'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur une base aérienne en Syrie d'où a été menée l'attaque chimique", a indiqué Donald Trump.









: @julien Les prochaines heures le diront. Hier, l'émissaire russe aux Nations unies, Vladimir Safronkov, a mis en garde contre les "conséquences négatives" de frappes militaires américaines en Syrie. "Toute la responsabilité (...) devrait reposer sur les épaules de ceux qui ont lancé des entreprises si tragiques et incertaines."

: Comment la Russie va-t-elle réagir à ces frappes ?

: "Nous n'avons pas cherché l'aval de Moscou", précise le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson (en photo). Il ajoute que la Russie a échoué à faire respecter le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Le Pentagone dit avoir informé les forces russes à l'avance et que les zones susceptibles de les abriter n'ont pas été visées.







: "J'appelle toutes les nations civilisées à chercher à mettre fin au massacre et au carnage en Syrie (...). Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur une base aérienne en Syrie d'où a été menée l'attaque chimique."



Donald Trump a fait une déclaration après la frappe militaire américaine sur le sol syrien, décidée en réponse à l'attaque chimique présumée à Khan Cheikhoune.

: L'armée américaine a lancé 59 missiles Tomahawk depuis deux destroyers de l'US Navy, et visé des avions syriens, une piste d'atterrissage et des stations de carburant. Cette photo présente l'USS Porter, lors des opérations de la nuit.







: Voici les principaux titres :



Les Etats-Unis ont lancé plus d'une cinquantaine de missiles en Syrie. Donald Trump affirme que son pays défend la "justice". La télévision syrienne qualifie les frappes américaines "d'agression".



L'armée américaine a visé des avions syriens, une piste d'atterrissage et des station de carburant, a précisé un des responsables. Le gouverneur de Homs évoque des "morts".





