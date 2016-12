VIDEO. Des Saoudiennes font scandale avec un clip féministe

Le clip a provoqué une véritable "tempête" en Arabie saoudite, affirme la chaîne Al-Arabiya (article en anglais), lundi 26 décembre. Dans la chanson Hwages ("problèmes" en français), des Saoudiennes portant le niqab se mettent en scène en train de danser ou de faire du skateboard pour dénoncer la condition des femmes dans le pays.

L'auteur du morceau avait déjà fait scandale

La vidéo, dans laquelle on peut entendre "on veut se débarrasser des hommes, ils nous ont rendues folles", débute par une scène critiquant l'interdiction pour les femmes de conduire dans ce pays du Golfe. On y voit les chanteuses s'installer à l'arrière d'un véhicule conduit par un enfant.

Ce n'est pas la première fois que Majed Al-Esa, l'artiste saoudien à l'origine du morceau, fait scandale dans son pays. Au printemps, il avait été critiqué pour avoir popularisé avec son clip Barbs une danse jugée provoquante. Ce nouveau morceau risque de connaître le même succès : mis en ligne le 23 décembre, il a été vu près d'1,5 million de fois sur YouTube.