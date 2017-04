VIDEO. Washington dévoile des images de la bombe larguée sur des combattants islamistes en Afghanistan

Une chute furtive, suivie d'un épais nuage de fumée puis d'un énorme cratère. Au lendemain de l'utilisation de la plus puissante bombe américaine non-nucléaire, le département américain de la Défense a publié les premières images de ce bombardement, vendredi 14 avril, sur Twitter.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F