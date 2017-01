VIDEO. Visite de Hollande en Irak : "Il a mis la France hors-jeu", accuse Benoist Apparu

En marge de sa visite en Irak, François Hollande fait face à de sévères critiques. Evoquant les dossiers de la Syrie et de l'Irak, le porte-parole de François Fillon, Benoist Apparu, a accusé le chef de l'Etat d'avoir mis la France "totalement hors-jeu". "Se retrouver totalement exclu des discussions, ce n'est pas le signe d'un bilan positif", a estimé le député Les Républicains de la Marne, sur France 2.

Ne pas parler avec Poutine, "une solution intenable"

"A partir du moment où les Russes et les Turcs, Erdogan et Poutine, commencent à se mettre d'accord sur les solutions politiques en Syrie, ça veut bien dire qu'on est totalement hors-jeu", a-t-il martelé. Pour lui, "la position française comme la position américaine (...) qui consiste à dire : 'On ne parle pas avec Poutine' est une solution totalement intenable".