VIDEO FRANCE 2. Syrie : au cœur de Palmyre, la cité antique dévastée par la guerre

Ce document exceptionnel des envoyés spéciaux de France 2, Franck Genauzeau et Giona Messina, diffusé mercredi 15 mars, confirme les craintes de la communauté internationale. A nouveau reprise par le régime syrien et son allié russe début mars, la cité antique de Palmyre, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, a été largement détruite par la guerre. Ses trésors archéologiques ont été vandalisés, et les quartiers comme les habitants de la ville actuelle ont souffert sous le joug de l'organisation jihadiste Etat islamique.

Exécutions et destructions

Depuis le début du conflit syrien en 2011, Palmyre a changé de main à plusieurs reprises. Le groupe Etat islamique s'en est emparé en mai 2015 : il a détruit et vandalisé des trésors archéologiques durant dix mois d'un premier règne brutal.

Les jihadistes se sont livrés, dans le théâtre romain, à des exécutions, avant d'être chassés de la ville en mars 2016. Mais ils y sont revenus en décembre. Ils ont alors détruit le tétrapyle, un monument de 16 colonnes érigé à la fin du IIIe siècle, et saccagé le théâtre.

Le 2 mars, l'armée du régime de Bachar Al-Assad a fini par reprendre la cité, avec l'appui des forces russes. La ligne de front n'est toutefois pas très loin, au nord et à l'est de la ville.