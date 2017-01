Un des jihadistes français les plus influents, qui se dit "repenti", transféré en France par la Turquie

Il avait été l'un des premiers français à partir faire le jihad en Syrie. Kevin Guiavarch a été remis à la France par la Turquie, vendredi 20 janvier. Incarcéré, il devrait être présenté à un juge en vue de sa mise en examen, samedi. L'homme, combattant influent dans les rangs du front Al-Nosra puis du groupe Etat islamique, avait quitté la Syrie en juin 2016 avec ses femmes et ses enfants, se présentant aux autorités françaises comme "repenti". Retour sur son profil en quatre questions.

Quel rôle a joué Kevin Guiavarch en Syrie ?

D'origine bretonne, il se serait converti à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui âgé de 24 ans, il a rejoint la Syrie fin 2012. Il s'est d'abord engagé au côté de la branche locale d'Al-Qaïda, le front Al-Nosra, avant de rejoindre l'organisation Etat islamique. En 2014, l'ONU le place sur sa liste noire des combattants les plus dangereux, faisant ainsi l'objet de sanctions internationales et d'interdictions de voyager.

Il aurait agi comme recruteur de jihadistes français. La justice a notamment établi qu'il était à l'origine, via les réseaux sociaux, de la tentative de départ en Syrie d'une mineur originaire de Troyes (Aube) en 2014.

Il participait également au financement du groupe Etat islamique, notamment par l'intermédiaire de sa mère, restée en France. Celle-ci recevait des mandats en provenance de plusieurs pays étrangers destinés à son fils et les envoyait, via Western Union, à un destinataire en Turquie, explique une source proche du dossier à l'AFP. En octobre 2014, la mère de Kevin Guiavarch avait été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, de même que son compagnon et une jeune femme.

Comment se présente-t-il aujourd'hui ?

Il se décrit comme "un repenti" dans une lettre adressée aux autorités françaises en juin 2016, au moment où il a quitté la Syrie, accompagné de ses quatre femmes et leurs six enfants. Interpellé à son passage en Turquie, il était depuis incarcéré dans le pays. Ses épouses, elles, avaient été expulsées en France entre octobre et novembre. Elles ont toutes été mises en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et placées en détention. La véritable motivation de leur départ de Syrie reste inconnue.

Qu'est-ce qui l'attend à son retour en France ?

Incarcéré à son arrivée en France, vendredi, Kevin Guiavarch doit être présenté à un juge et mis en examen, samedi. Les enquêteurs chercheront sans doute à déterminer quelles sont ses intentions, mais ils espèrent surtout qu'il pourra livrer des informations importantes sur l'organigramme et le financement de l'organisation Etat Islamique.